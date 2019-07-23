Володин сообщил, что около 300 законов будет принято по итогам весенней сессии Госдумы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума примет по итогам текущей весенней сессии порядка 300 законов, сообщил во вторник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы на сегодняшний день вышли на принятие 284 законов за весеннюю сессию, но до конца сессии - за завтрашний день, послезавтрашний день - мы планируем, если у нас получится, рассмотреть еще 21 закон. Если законы будут высокого качества, будут подготовлены, нам это удастся, можно будет подводить итог весенней сессии, где порядка 300 законов будут приняты" - сказал Володин.

Всего же, по его словам, сегодня в законотворческом портфеле Госдумы 1365 законопроектов.

"Эти 300 законопроектов - это, в первую очередь, законопроекты, которые требуются для реализации послания президента, а послание президента - это вопросы развития страны, и поэтому мы, в первую очередь, решали эту задачу. Это вопросы, связанные с запуском национальных проектов, это также у нас в приоритетной повестке. И, конечно, у нас в приоритетной повестке вопросы и темы, которые люди поднимают, причем поднимают с нами на встречах, поднимают на встречах с президентом в ходе его прямой линии", - пояснил Володин.