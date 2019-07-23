Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.

"Я всегда с большим удовольствием посещаю Кубу. Убежден, что и в этот раз мы проведем полезные переговоры с кубинским руководством, обсудим весь комплекс наших отношений. Они у нас очень насыщенные, многогранные - в экономике, культурной, гуманитарной сфере, в области внешнеполитической координации", - заявил министр в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

"Нас будет особо интересовать вопрос о том, как мы можем в современных условиях продвигать принципы справедливости и международного права. В связи с ситуацией вокруг Венесуэлы в Нью-Йорке сформировалась неофициальная рабочая группа в поддержку принципов Устава ООН, куда входят Куба и Россия, целый ряд других стран", - подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание, что недавно в отделении ООН в Вене в рамках совместной работы по отстаиванию принципов международного права состоялся семинар по проблеме односторонних санкций. "Куба, Венесуэла, Россия, Китай, многие другие страны активно участвовали в этом мероприятии. Чем чаще мы будем демонстрировать свою принципиальную позицию по всем вопросам международной жизни, тем успешнее будет наша совместная работа", - указал глава дипведомства.