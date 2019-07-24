МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тестирование системы электронного голосования в Москве прошло без сбоев. Эксперты признали работу системы успешной, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

"Тестирование системы завершилось достаточно успешно, все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей - да, мы получили обратную связь и будем над ней работать, чтобы СМС уходили еще лучше и вовремя", - сказал он.

Открытое голосование прошло 23 июля с 8:00 до 20:00. Жителям столицы, участвующим в тестировании системы, было предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

По словам Костырко, по результатам тестирования голоса избирателей распределились следующим образом: 30% москвичей проголосовали за то, чтобы помещать бездомных животных в приюты; 27% - чтобы стерилизовывать и отпускать; 26% - стимулировать граждан брать животных домой; 14% выступили за то, чтобы разрешать усыплять; 2% предложили отлавливать и вывозить из города; 1% жителей проголосовал то, чтобы ничего не делать.

"Итоги голосования и возможность их реализации на уровне города будут рассмотрены на ближайшем заседании рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных Общественной палаты Москвы. На основе обсуждения будут сформированы рекомендации и направлены в столичные органы исполнительной власти", - сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва.

Выборы в Мосгордуму

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.