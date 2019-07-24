Российская Концепция безопасности в зоне Персидского залива. Краткое содержание (200 слов)

Военно-политические потрясения и террористические угрозы на Ближнем Востоке — проблема для всего мира. Решить ее можно только за счет создания новой системы безопасности. Делать это надо поэтапно, в многостороннем формате, соблюдая международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза.

Главный приоритет — создание единой антитеррористической коалиции, которая также будет заниматься дипломатическим урегулированием конфликтов и споров в регионе. В военной сфере надо обсудить усиление транспарентности, создание демилитаризованных зон, установление "горячих линий" и отказ от дислокации внерегиональных войск в Персидском заливе. Миротворческие операции можно будет проводить только на основе резолюций Совбеза или по просьбе законных властей государства, ставшего жертвой агрессии.

Начать стоит с самых острых вопросов — борьба с терроризмом, ситуация в Ираке, Йемене, Сирии, иранская ядерная программа. Первый шаг — консультации между всеми заинтересованными сторонами. Затем — формирование инициативной группы для проведения международной конференции, посвященной безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе. Эта группа согласует географические рамки будущей системы безопасности, круг ее участников, повестку дня, уровень представительства. Она же займется подготовкой проектов решений, то есть определением конкретных мер безопасности, доверия и контроля.

Долгосрочная задача — создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда помимо стран Залива на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

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