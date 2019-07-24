Памфилова рассказала, что понимает под "политической волей"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что понимает под политической волей в вопросах выборных процессов формирование политики государства в этой сфере, и подтвердила, что никогда не работала "по команде".

В среду на заседании Центризбиркома Памфилова рассказала о прошедшей 23 июля ее встрече с кандидатами на выборы в Мосгордуму, позиционирующими себя как независимые. По ее словам, в ходе беседы обнаружилось "непонимание, что такое политическая воля". "Видимо, мы имеем в виду разные вещи, когда говорим о политической воле, когда я сказала, что ЦИК не политический орган, а правоприменительный", - отметила глава комиссии.

Памфилова пояснила, что под политической волей понимает, "когда формируется политика государства, в том числе по направлению избирательного законодательства". "Свои предложения, как ее надо менять, мы представили, думаю, что дополним еще осенью, а дальше будем добиваться и убеждать, чтобы они [предложения] были учтены, когда будет формироваться эта политическая воля и решение, каким должно быть избирательное законодательство и выборная система в нашем современном российском обществе, где новые вызовы", - сказала она.

"Но, видимо, в ущербном создании кое-кого эта политическая воля заключается в том, что кто-то звонит Памфиловой, <...> говорит: "Этого регистрируй, этого - нет". Но это ущербное понимание, я клянусь, я бы тут ни дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил [такое]", - подчеркнула глава ЦИК.

Она также передала содержание своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне президент сказал: "Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента", - сказала Памфилова.

"Поэтому те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем. И никто нам не диктует", - заключила председатель Центризбиркома.