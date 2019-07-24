Косачев: ситуация с контролем над ядерным оружием в мире находится в стадии кризиса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что международная ситуация в сфере контроля над ядерным оружием находится в стадии одного из самых острых кризисов за последние годы.

"Нет сомнения, что контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию одного из самых острых и всеобъемлющих кризисов за всю свою полувековую историю. Некоторыми экспертами предрекается даже распад существующей системы договоров и режимов. И это, безусловно, крайне опасная ситуация, которая требует самого тщательного анализа, а также точной эффективной и адекватной реакции со стороны России", - сказал Косачев на совместном заседании комитетов СФ по международным делам и обороне и безопасности с участием представителей МИД РФ и Минобороны, на котором рассматривается ежегодный доклад правительства РФ о состоянии стратегических ядерных сил России и ходе выполнения ДСНВ.

При этом, по его словам, от парламентариев, помимо контроля за тем, как реализуются соответствующие обязательства России, требуется последовательное продвижение российской позиции о важности сохранения нынешней системы договоров. Как подчеркнул Косачев, существующие договоренности "являются столпом современной системы международной безопасности".

ДСНВ вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет, если не будет заменен до 2021 года новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения. Однако в конце октября минувшего года представитель Белого дома предупредил, что администрация едва ли даст согласие на продление ДСНВ. Двусторонние консультации по этому документу традиционно проходят в закрытом формате.