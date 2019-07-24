Госдума приняла в I чтении законопроект о защите фигурантов санкционных списков в судах РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который разрешает российским физическим и юридическим лицам - фигурантам санкционных списков США и других стран - переводить судебные споры в юрисдикцию РФ. Авторами инициативы выступили депутаты от трех фракций, в том числе Андрей Луговой (ЛДПР), Виктор Пинский ("Единая Россия"), Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), Михаил Старшинов ("Единая Россия").

Документ вводит "гарантии обеспечения прав и законных интересов отдельных категорий граждан РФ и российских юридических лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера", следует из сопроводительных материалов. Речь идет, в частности, о случаях введения санкций, "препятствующих представлению интересов в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ". В таких ситуациях можно будет в одностороннем порядке внести в соглашения, где прописано рассмотрение дел с участием россиян в таких судах, изменения, оговаривающие "рассмотрение спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ", а также "передачу спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ".

В случае нарушения этих условий граждане и компании РФ, подпавшие под санкции, смогут "требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований", предъявленных им при рассмотрении дел иностранными судами. "Указанное требование предъявляется заинтересованной стороной в суд в порядке, установленном соответствующим процессуальным законодательством РФ, а решение суда об уплате неустойки подлежит немедленному исполнению", - гласит законопроект.

При отсутствии указанных соглашений фигуранты иностранных черных списков также получат право на рассмотрение спора с их участием судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ. Они также смогут "обратиться в суд РФ c иском о прекращении судебного разбирательства" в иностранных судах и организациях. "За неисполнение решения суда РФ о прекращении судебного разбирательства в зарубежном суде российским судом может быть наложен судебный штраф в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиком фактических судебных расходов", - подчеркивается в пояснительной записке.

Профильный думский комитет по гостроительству и законодательству поддержал инициативу к первому чтению. "Концепция заключается в реализации права на судебную защиту граждан РФ и российских юридических лиц при производстве в суде иностранного государства", - указывается в его заключении. При этом в нем отмечается, что норма о праве в одностороннем порядке вносить изменения в соглашения о переносе споров в юрисдикцию РФ "вызывает вопросы с точки зрения соответствия основополагающим принципам международного права".