ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"В ноябре будет отмечаться 500-летие Гаваны. До этого, в октябре, премьер-министр России Медведев посетит Гавану", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, представительная делегация, в том числе с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, намерена принять приглашение и приехать на 500-летие Гаваны.