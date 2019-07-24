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Медведев посетит Гавану в октябре

Кроме того, представительная делегация, в том числе с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, намерена приехать на 500-летие Гаваны

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"В ноябре будет отмечаться 500-летие Гаваны. До этого, в октябре, премьер-министр России Медведев посетит Гавану", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, представительная делегация, в том числе с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, намерена принять приглашение и приехать на 500-летие Гаваны.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичЛавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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