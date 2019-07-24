Кандидат в губернаторы Петербурга заявил о фейковой агитации от его имени в соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов обратился в Роскомнадзор и избирательную комиссию города (ГИК) с заявлением о том, что в соцсети Facebook создана поддельная страница от его имени, содержащая подложные агитационные материалы, нарушающие закон о выборах. В горизбиркоме ТАСС в среду подтвердили факт получения заявления от кандидата.

"Нами получено заявление Амосова по данному факту", - сказали в ГИК.

Как сообщил журналистам сам кандидат, в соцсети появилась страница "Петербург за Амосова", но к ее созданию и продвижению он не имеет никакого отношения. Он также добавил, что горизбирком передал его заявление в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области для последующей проверки и пресечения незаконной агитационной деятельности. По данному поводу Амосов также обратился в Роскомнадзор, следующей инстанцией для подачи жалобы станет прокуратура.

Ранее глава петербургского избиркома Виктор Миненко сообщал, что кандидаты в губернаторы смогут проводить агитацию в СМИ с 10 августа по 6 сентября.

Амосов - один из четырех кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, выдвинутый от партии "Гражданская платформа". Ранее он являлся членом партии "Яблоко" с момента ее основания, но из-за политических разногласий покинул ее в ноябре 2018 года.

Удостоверения кандидата в губернаторы города вместе с Амосовым также получили врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, и Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия". Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая.