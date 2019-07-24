МИД России ожидает осуждающей реакции ОБСЕ на блокировку Латвией сайта Baltnews.lv

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия надеется на осуждающую реакцию со стороны ОБСЕ в ответ на блокировку латвийскими властями интернет-портала Baltnews.lv. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Как стало известно сегодня, власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv. Усматриваем в этом шаге очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ, - сообщили в дипведомстве. - Ожидаем соответствующей осуждающей реакции на это решение со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира".

Как проинформировали в министерстве, в мотивировочной части решения о закрытии доступа к сайту говорится о том, что Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В российском МИД отметили, что "сам Евросоюз, на документы которого ссылаются латвийские власти, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами - членами от Великобритании, Франции и Германии до, собственно, прибалтийских республик". "Вместо этого еврочиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова", - добавили в дипведомстве.