Матвиенко сообщила, что в России ждут с визитом главу парламента КНР

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в среду с послом КНР Ли Хуэем по случаю завершения срока его пребывания в РФ и сообщила, что в России ждут с визитом председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

"Председатель Совета Федерации подчеркнула, что в России ожидают визита председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей [Ли Чжаньшу] и придают ему большое значение", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Матвиенко подчеркнула, что последние десять лет стали одними из самых плодотворных в истории российско-китайского сотрудничества. "Российско-китайские отношения могут служить примером межгосударственных отношений, которые строятся на доверии, взаимопонимании, уважении и учете национальных интересов", - констатировала спикер Совфеда. Она также отметила, что российско-китайское партнерство является серьезным фактором международной политики, значительно влияющим на решение острых мировых проблем.

В свою очередь Ли Хуэй выразил Матвиенко признательность за высокую оценку российско-китайского взаимодействия и сотрудничества Совета Федерации и Всекитайского собрания народных представителей. "Крепкие связи парламентов - важная часть стратегического партнерства", - сказал посол, заявив о готовности "китайской стороны к дальнейшей координации позиций с Россией".