Общественная палата Петербурга приступила к обучению наблюдателей на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Первый общегородской этап обучения общественных наблюдателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований, прошел в среду на базе БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли порядка 4 тыс. человек, сообщила председатель Общественной палаты города Нина Кукурузова во время обращения к обучающимся.

"Здесь присутствует почти 4 тыс. человек, которые заявили о своем желании стать общественным наблюдателем. Хочу, чтобы каждый из нас ни на минуту не забывал о своем особом статусе и полномочиях - защищать интересы петербуржцев, гарантировать реализацию в полном объеме их избирательных прав", - сказала Нина Кукурузова.

В ходе первого этапа обучения будущим наблюдателям рассказали о статусе и роли наблюдателя, особенностях наблюдения в день голосования. Практический блок был посвящен нововведениям, применяемым в ходе голосования, таких как голосование по месту нахождения избирателя, применение новых комплексов обработки избирательных бюллетеней, составление протокола с использованием QR-кода.

Ожидается, что второй этап обучения пройдет с 10 по 20 августа в каждом из 18 районов Петербурга группами по 200-300 человек. По итогам обучения выпускники заполнят опросные листы для проверки полученных знаний и готовности к работе.

Кто станет наблюдателем

Как рассказал председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга Александр Вахмистров, формирование списка наблюдателей, как и в прошлом году на президентских выборах, шло на основе соглашения с некоммерческими организациями. Общественная палата подписала 47 соглашений с разными некоммерческими организациями.

"У нас чуть меньше двух тысяч участковых избирательных участков, на участках мы поместили по два наблюдателя, хотя по закону требуется один. Мы предоставляем наблюдателям право действовать по своим возможностям, где-то взаимозаменять друг друга, например, разбивая день по "сменам", мы стараемся создать для них удобные условия", - отметил Вахмистров.

Как отметил ректор ЛГУ, член общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев, значительной частью наблюдателей оказались студенты и молодежь. "Институт общественных наблюдателей - это во многом гражданская активность наших горожан, которые хотят, чтобы выборы в Петербурге прошли открыто, честно и достойно", - отметил он.

Еремеев рассказал, что для наблюдателей будет установлен принцип "закрепления по районам". "Потому что они в течение всего периода работают на территории, они достаточно хорошо знают сограждан. И, естественно, если на том или ином участке будут возникать какие-то недопонимания, вопросы или нарушения, они прекрасно поймут, как выстроить свою деятельность", - пояснил Еремеев.

Кто будет голосовать

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко проинформировал, что в Санкт-Петербурге число избирателей по состоянию на первое июля составляет 3 млн 817 тыс. 360 человек. Он также сообщил, что уже выделены средства на обеспечение дополнительного контроля за ходом выборов на участках.

"Выделены средства на осуществление онлайн-видеонаблюдения со звуком, возможностью трансляции и записи изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий и помещениях для голосования на избирательных участках", - отметил он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Удостоверения кандидата в губернаторы города получили врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также 8 сентября Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.