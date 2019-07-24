Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить жалобу Жданова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий (ОИК) приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Ивана Жданова. Об этом сообщила в ходе заседания в среду руководитель рабочей группы и член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

"Принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Жданова Ивана Юрьевича на решение избирательной комиссии по восьмому избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом", - сказала Кузнецова.

Как уточнил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, рабочая группа после проверки снизила количество определенных недействительными подписи граждан с 1180 до 1077. Но данное количество брака в подписных листах является основанием для отказа в регистрации кандидатом, так как превышает 10% от общего количества подписей.

По словам Реута, документы, которые Жданов представил для выдвижения, в частности финансовый отчет и данные об имуществе, заполнены некорректно. Несоответствие требованиям при составлении данных документов являются самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты.

Также в ходе заседания рабочей группы в среду было принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому отказать в удовлетворении жалоб незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ).

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.