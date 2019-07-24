В Петербурге создадут группу по контролю за выборами на загородных избирательных участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Рабочая группа будет сформирована для решения вопросов наблюдения за выборами губернатора Санкт-Петербурга на загородных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях. Об этом в среду сообщила журналистам кандидат в губернаторы от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

"Мы сегодня договорились, что создадим рабочую группу и постараемся убедить горизбирком установить видеонаблюдение и, возможно, КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС) с тем, чтобы обеспечить прозрачность и честность при подсчете голосов [на участках в Псковской и Ленинградской областях]", - сказала Тихонова по итогам заседания рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан в Петербурге.

Она добавила, что необходимо также обеспечить присутствие наблюдателей от разных политических сил на выборах губернатора Петербурга на загородных избирательных участках. Помимо этого, Тихонова считает важным следить за тем, как будут формироваться списки для голосования. При соблюдении этих условий, считает кандидат, "эти участки не будут вызывать вопросы ни у кандидатов, ни у избирателей".

В состав рабочей группы, как ожидается, войдут представители Общественной палаты Санкт-Петербурга, туда также хотят пригласить кандидатов в губернаторы Петербурга.

Ранее председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Как отметил Миненко, это связано с тем, что много петербуржцев будет во время выборов за городом.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост главы города претендуют самовыдвиженец врио губернатора Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".