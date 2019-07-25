Источник: глава Читинского района ушел в отставку

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Дума Читинского района в четверг приняла отставку главы района Вадима Захарова. Он покинул свой пост по собственному желанию, сообщил ТАСС источник в администрации района.

"Отставка принята. Основанием послужило личное заявление Захарова с формулировкой "по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Захарова избрали главой района в сентябре 2018 года. Его критиковали за срыв реализации национальных проектов на территории района. Кроме того, район является лидером в Забайкальском крае по количеству заблокированных счетов бюджетных учреждений. В середине июля из-за долгов фактически парализованной была финансово-хозяйственная деятельность более 50 организаций района.

В ближайшее время депутаты решат, кто будет исполнять обязанности районного главы.

На территории Читинского района живут свыше 65 тыс. человек, в его состав входят три поселка и 54 села.