{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: глава Читинского района ушел в отставку

Источник в администрации района сообщил, что Вадим Захаров решил покинуть пост по собственному желанию

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Дума Читинского района в четверг приняла отставку главы района Вадима Захарова. Он покинул свой пост по собственному желанию, сообщил ТАСС источник в администрации района.

"Отставка принята. Основанием послужило личное заявление Захарова с формулировкой "по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Захарова избрали главой района в сентябре 2018 года. Его критиковали за срыв реализации национальных проектов на территории района. Кроме того, район является лидером в Забайкальском крае по количеству заблокированных счетов бюджетных учреждений. В середине июля из-за долгов фактически парализованной была финансово-хозяйственная деятельность более 50 организаций района.

В ближайшее время депутаты решат, кто будет исполнять обязанности районного главы.

На территории Читинского района живут свыше 65 тыс. человек, в его состав входят три поселка и 54 села.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Источник: глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал отправить в отставку главу пострадавшего во время весенних пожаров Ононского района Ятура Танхаева
Читать полностью