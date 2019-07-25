Губернатор Вологодской области представил в избирком имена трех кандидатов в сенаторы

ВОЛОГДА, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников внес в избирком кандидатуры своих возможных представителей в Совете Федерации в случае победы на предстоящих губернаторских выборах. В список вошли действующий сенатор Николай Тихомиров, мэр Череповца Елена Авдеева и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова, сообщили ТАСС в четверг в областном избиркоме.

Тихомиров был назначен представителем в Совете Федерации от исполнительного органа власти Вологодской области в феврале 2012 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2019 года.

Областной избирком в среду завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора. Документы предоставили семь из восьми кандидатов, выдвинутых ранее партиями: Ольга Анищенко, выдвинутая Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС), действующий губернатор области Олег Кувшинников, выдвинутый "Единой Россией", депутат Вологодского заксобрания Александр Морозов от КПРФ, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области, помощник депутата Госдумы Алексей Рылеев от "Родины", руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России", депутат областного парламента, председатель социального комитета Ольга Ширикова от ЛДПР. Вологодский предприниматель Вадим Тюрин, выдвинутый от партии "Ветеранов России", не предоставил документы на регистрацию.

В ближайшее время избирком проверит все документы, в том числе собранные в пользу кандидатов подписи депутатов и глав муниципальных образований. Окончательный список претендентов на пост высшего должностного лица области станет известен не позднее 2 августа.

Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов вологжан. Выборы руководителя региона состоятся 8 сентября. В соответствии с областным законодательством, на выборы губернатора могут выдвигаться только кандидаты от политических партий.