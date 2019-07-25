Пятеро кандидатов сдали в избирком документы для регистрации на выборы главы Калмыкии

ТАСС, 25 июля. Избирательная комиссия Калмыкии завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах главы республики. Документы предоставили пять претендентов из шести ранее заявленных, сообщил в четверг ТАСС председатель комиссии Александр Дикалов.

"Прием документов завершен. Документы сдали пять кандидатов из шести, мы должны теперь в течение 10 дней от даты подачи документов провести их проверку и рассмотреть вопрос о регистрации этих кандидатов", - сказал Дикалов.

Он уточнил, что документы представили врио главы республики Бату Хасиков (от "Единой России"), кандидат от КПРФ - депутат парламента, руководитель завода "Агробизнес" Намсыр Манджиев, председатель реготделения партии "Патриоты России" Батар Мучаев, председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия" - Наталья Манжикова и координатор калмыцкого отделения ЛДПР Петр Вышкварок.

"Документы не принес только Эрдни Бодгаев (от "Защитников Отечества")", - добавил Дикалов.

В марте президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил врио главы республики 38-летнего Хасикова. Нового руководителя республики выберут 8 сентября. Согласно законам региона, выдвигать кандидатов могут только партии.