Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла по итогам весенней сессии 325 законов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В эту сессию [мы приняли] 325 [законов]", - заявил он на заседании Госдумы в четверг, подводя итоги сессии. Спикер отметил, что на сегодняшний день в думском законодательном портфеле 1240 инициатив, причем от прошлых созывов их осталось лишь 38.

"Прошедшая сессия была особой. 20 февраля президент выступил с посланием к Федеральному собранию, обозначив главные задачи. И мы с вами постарались сделать все, чтобы их реализовать. Среди них - сбережение наших граждан, народа, повышение качества жизни людей", - напомнил Володин.

Для решения этих задач палата впервые вышла на системное, всестороннее рассмотрение проблем, что потребовало другого качества работы, подчеркнул он.

"Уже не один, а несколько комитетов практически были профильными. Это такая большая согласовательная работа, выход на согласованные решения, проработка совместная вопросов, где весь спектр проблем изучается. И дальше мы выходим на принятие не одного, а нескольких законов, которые решают проблемы человека <...> Безусловно, это более сложный процесс, он требует и больше времени, и больше согласований", - заключил Володин.