Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить жалобу незарегистрированной Соболь

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий рекомендовала Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу кандидата Любови Соболь, которой было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму. Об этом на заседании в четверг сообщила руководитель рабочей группы и член избиркома Рима Кузнецова.

"Рабочая группа рассмотрела жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение избирательной комиссии по 43-му одномандатному избирательному округу отказать кандидату в регистрации на заседании. Принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Любови Соболь", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что рабочая группа продолжит проверку документов до принятия решения Московской городской избирательной комиссии на заседании, которое состоится 26 июля в 15:00.

Ранее на заседании также было отказано в удовлетворении жалобы пропустившему заседание Андрею Бабушкину (11-й округ). После повторной проверки подписей количество недействительных подписей сократилось до 1657, но доля брака от общего числа подписных листов все равно превышает допустимые 10%. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложено по его просьбе, так как он обратился по данному вопросу в Московский городской суд. Также рабочая группа приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому отказать в удовлетворении жалобы Екатерине Игнатовой (14-й округ).

Накануне, 24 июля, на заседании рабочей группы Мосгоризбиркому было рекомендовано отказать в удовлетворении жалоб незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ).

Проверка забракованных подписей

Как сообщил на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в рабочую группу поступило обращение Общественной палаты (ОП) Москвы с рекомендациями по рассмотрению забракованных подписей.

"В случае выявления допущенных ошибок при вводе данных для проверки в базах МВД, подписи принимаются в пользу кандидатов. Несоответствие фамилий, адресов, помарки персональных данных, исправления - рекомендовано считать такие подписи достоверными. Приняли к руководству рекомендации ОП Москвы", - сказал Реут.

Он добавил, что также члены общественной палаты рекомендовали рабочей группе учитывать заявления граждан, в которых они подтверждают достоверность своих подписей.

"С одной стороны, заявления есть, с другой стороны, к сожалению, они не все написаны самими избирателями, что подтверждает дополнительная экспертиза. Часть этих подписей также признана недействительной по другим основаниям", - отметил Реут.

Ситуация, при которой окружная избирательная комиссия забраковала подписи и теперь рабочая группа их частично учитывает, вызвана, по мнению Реута, несовершенным федеральным законодательством.

"Надо инициировать изменение законодательства. "Все претензии к подписям почти на 100% вызваны законодательством", - сказал он.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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