Володин отметил заметное изменение политической культуры в России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Политическая культура в российском парламенте, как и политическая система, за последние 25 лет серьезно изменилась. Такое мнение в четверг высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении, посвященном итогам весенней сессии.

"Среди большого количества важных решений, которые мы принимали в ходе весенней сессии, законов, ратификаций, постановлений, два события прошли, возможно, не так заметно и не были такими резонансными, чтобы сформировать повестку. Но на самом деле эти события как никакие другие очень хорошо показывают, насколько наша система политическая стала другой, насколько мы стали другими", - сказал он, напомнив, что стены нижней палаты парламента, которой в этом году исполнится 26 лет, видели и потасовки, и скандалы, и эпатажные выступления.

Спикер заметил, что именно из-за этого депутаты "с содроганием и тревогой" наблюдали за недавним спором между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом от КПРФ Николаем Харитоновым о культуре в сельской местности. Однако их диалог закончился дружескими объятиями и мирным обсуждением вне зала. "С развитием нашей страны развивалась и политическая культура, это стало очевидным и заметным", - констатировал он. В качестве подтверждающего этот тезис второго события он назвал минуту молчания в память о жертвах Гражданской войны.

"Мы действительно поставили перед собой серьезную, большую планку, как в вопросах законотворчества, так и в других приоритетных вопросах работы парламента", - сказал Володин коллегам, отметив международную деятельность и работу депутатов в регионах. В связи с этим он заметил, что об отпусках "можно лишь вспоминать". "Отпусков нет у политиков, об этом говорили руководители всех фракций", - отметил Володин, напомнив о конкуренции в политическом пространстве.

"У нас каждый новый созыв, каждые новые выборы [происходит] обновление парламента на 50%. Всего пять депутатов прошли через все выборы на протяжении 25 лет. Поэтому какие отпуска? Конечно, все поедут к избирателям", - констатировал Володин, добавив, что отдыхать будут только парламентарии, не планирующие оказаться в следующем созыве Госдумы после 2021 года.