Постпред России указал ОБСЕ на сведения о "секретных тюрьмах" на Украине

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание постоянного совета этой организации на информацию о "секретных тюрьмах" Службы безопасности Украины.

"В недавнем комментарии глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер подтвердила, что на контролируемой ВСУ [Вооруженными силами Украины] территории Донбасса практика произвольного содержания под стражей без связи с внешним миром "была обычной" в 2014, 2015 и 2016 годах. Случаи фиксировались и в 2017, и в 2018 годах. Миссии удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в так называемой секретной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове", - отметил Лукашевич.

Кроме того, постпред привел сообщения украинских СМИ, согласно которым "подобные учреждения наспех создавались и в ряде городов Донбасса, в том числе членами националистических батальонов, воевавших на стороне ВСУ".

"Очевидно, устроители таких "пунктов удержания" в свое время "вдохновились" примером Гуантанамо и "секретных тюрем" ЦРУ в Евросоюзе, где люди содержались под стражей за гранью норм международного гуманитарного права. Многие проявления неоправданной жестокости так и не получили должной правовой оценки. Никто не понес ответственности. Во многом это обусловило формирование чувства вседозволенности у разного рода радикалов", - добавил Лукашевич.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что СБУ организовала тайные тюрьмы в районе проведения силовой операции в Донбассе, и одна из них расположена на аэродроме Мариуполя. При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обращалось с настоятельными призывами к Киеву прекратить практику секретного заключения в тюрьмы и провести расследование в отношении официальных лиц, которые могут быть виновны во внесудебных убийствах, проведении произвольных задержаний и пыток.