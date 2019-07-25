Булыкин ожидает удовлетворения его жалобы на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин надеется, что его апелляция на отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму будет удовлетворена Мосгоризбиркомом и ему разрешат участвовать в выборах.

Ранее Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму по причине того, что количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Он подал апелляцию.

"Хочется помогать людям. Хочется участвовать как в жизни города, так и страны, - сказал Булыкин ТАСС. - Сейчас я получаю первый опыт. Надежда еще есть, и она умирает последней. Хочется, чтобы была справедливость и конкуренция. Главное, чтобы это шло на благо жителей города Москвы".

Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий в четверг рекомендовала Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобы кандидатов Любови Соболь (43-й округ) и Андрея Бабушкина (11-й округ), которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложено по его просьбе, так как он обратился по данному вопросу в Московский городской суд.

В качестве футболиста Булыкин выступал за московские "Локомотив", "Динамо", немецкие "Байер", "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хаг", "Аякс", "Твенте", нижегородскую "Волгу". За сборную России форвард провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.