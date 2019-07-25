Источник рассказал, как правительство намерено бороться с ведомственным лоббизмом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ для борьбы с ведомственным лоббизмом намерено предложить министерствам и ведомствам согласовывать с премьером свои инициативные законопроекты, а законопроекты, предлагаемые вице-премьерами, также должны содержать резолюцию премьера, сообщил журналистам источник в аппарате правительства.

"Не скроем, существует определенная проблема с так называемым ведомственным лоббизмом, когда министерства, пытаясь решить свою проблему через законодательство и понимая, что они не получат согласия, напрямую просят коллег-депутатов, и те направляют эти поправки в Думу. Или же они в своих вариантах поправок дописывают несвойственные поставленной задаче сюжеты", - рассказал источник.

"Новация, которую мы сейчас будем предлагать, связана с тем, чтобы крайне жестко следить за тем, чтобы министерства и ведомства строго ограничивались предметом поручения, во исполнение которого они разрабатывают законопроект или готовят поправки", - отметил он. "По этим законопроектам, разрабатываемым в инициативном порядке, мы будем добиваться обязательного согласования с председателем правительства", - добавил источник.

По его словам, правительство намерено продумать механизм, когда законопроекты, предлагаемые к разработке вице-премьерами, получали бы резолюцию премьера. "Мы не будем закручивать этот кран, мы просто продумаем механизм, когда инициативные законопроекты или законопроекты, предлагаемые к разработке вице-премьерами, получали бы еще визу, резолюцию председателя", - сказал источник.