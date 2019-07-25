Москва настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия настаивает на скорейшем урегулировании вопроса с задержанным КНДР рыболовецким судном "Сянхайлинь-8". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.

"С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", - подчеркнули в министерстве.

"Обсуждались также актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуация на Корейском полуострове", - добавили в МИД.

Задержание судна

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации (в том числе трое сахалинцев из городов Невельска, Корсакова и Холмска), еще двое - граждане Республики Корея.