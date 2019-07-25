Глава района в Ростовской области подал заявление об отставке после критики губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Глава администрации Азовского района Ростовской области Валерий Бевзюк подал заявление об отставке после того, как губернатор региона Василий Голубев указал на неудовлетворительную реализацию реформы по обращению с отходами. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы Ростовской области.

"По окончании встречи с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) стало известно, что Валерий Бевзюк подал заявление об отставке", - говорится в сообщении.

На встрече в четверг Голубев сообщил, что накануне указал некоторым главам районов Ростовской области на медленную ликвидацию несанкционированных свалок. "Назвал один из районов - Азовский. Глава сразу встревожился, но в ответ на мои заявления быстро отрапортовал, что все убрали", - сказал губернатор. По словам Голубева, в Азовском районе действует 26 свалок. "Проверили, на территории района убрали шесть свалок, и еще девять появилось новых. Это [была] внезапная проверка", - пояснил глава области.

По данным интерактивной карты ОНФ, с 2017 года жители Ростовской области указали на более чем 960 свалок. "На сегодняшний день ликвидировано 713 свалочных очагов, в состоянии разрешения 255. Стоит отметить эффективное взаимодействие с рядом муниципальных образований, таких как Таганрог, Аксайский район, Каменск-Шахтинский, Новочеркасский, которые активно участвуют в нашем проекте и весьма быстро реагируют на наши обращения и ликвидируют свалочные очаги", - сказал на встрече с губернатором координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Ростовской области Руслан Вареца. Среди отстающих он назвал Азовский, Неклиновский и Мясниковский районы области.

Голубев предложил осенью провести встречу со всеми участниками реформы по обращению с отходами в Ростовской области, в том числе с восемью региональными операторами, чтобы подвести итоги работы в этом направлении за девять месяцев.

С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки.