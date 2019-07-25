Посольство России в Италии не получало запросов на приглашение посла в парламент страны

РИМ, 25 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Никаких запросов из национального парламента Италии в посольство РФ в Риме не поступало. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в диппредставительстве на просьбу прокомментировать информацию о вызове посла России для прояснения дела о предполагаемом финансировании из Москвы одной из двух правящих партий - "Лиги".

"Никаких официальных обращений к нам из палаты депутатов не поступало", - сказали в посольстве. Член комиссии по иностранным делам, депутат оппозиционной Демократической партии (ДП) Лиа Куартапелле сообщила в четверг, что партия требует, чтобы вопрос прояснили как посол РФ в Италии, так и посол Италии в России.

Как корреспонденту ТАСС рассказал депутат "Лиги" Вито Коменчини, также член комиссии по иностранным делам, вопрос о вызове послов обсуждался на заседании в четверг. Наряду с послами Сергеем Разовым и Паскуале Терраччано ДП настаивала на вызове вице-премьера и главы МВД, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, а также фигурантов дела, которое расследуется прокуратурой Милана по подозрению в международной коррупции, включая президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуку Савоини. Поводом для громкого политического скандала, затронувшего репутацию Сальвини, послужила публикация на сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини, считающегося соратником вице-премьера, с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефтепродуктов. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить "Лига".

"Большинство в комиссии, представляющее правящие партии, выступило против, поскольку мы не юридический орган. Была новость о возможном преступлении, и в компетенции следователей и прокуратуры выяснять, было ли совершено преступление. В итоге мы договорились о возможности приглашения только двух послов и на общую дискуссию о двусторонних отношениях Италии и России в свете действующего санкционного режима, культурных проектах и экономических связях, а не для обсуждения беспочвенных предположений", - сказал парламентарий.

Он указал, что соответствующее обращение может быть подготовлено в пятницу, однако сами слушания с участием послов могут состояться уже в сентябре.