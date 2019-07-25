Лавров примет участие в министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

По традиции, на министерской встрече, которую откроет церемония фотографирования, выступят все представители "пятерки". Итоги заседания подведет ее председатель - глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу. После этого состоятся отдельные переговоры Лаврова с бразильским коллегой.

Как отметили в российском министерстве, предстоящее заседание даст хорошую возможность главам МИД продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Стороны также рассмотрят ход подготовки саммита БРИКС, который пройдет 13-14 ноября в столице Бразилии.

Приверженность безопасности и поиск источников

На Смоленской площади напомнили, что углубление взаимодействия в рамках БРИКС является одним из приоритетов внешней политики РФ. В этой связи на предстоящем заседании российская сторона планирует затронуть широкий круг актуальных проблем, включая урегулирование острых конфликтов, активизацию совместной работы по противодействию терроризму и защите международной информационной безопасности.

"Пятерка" привержена неделимой безопасности, укреплению международной стабильности во всех измерениях, коллективным методам урегулирования кризисных ситуаций политическими и дипломатическими средствами, совместному противодействию новым глобальным вызовам и угрозам, в первую очередь международному терроризму", - подчеркнули в МИД.

В министерстве также обратили внимание на сотрудничество стран БРИКС в финансово-экономической сфере. "В полную силу заработал Новый банк развития, уже одобривший 35 проектов в странах "пятерки" на общую сумму 9,2 млрд долларов США, из которых шесть будет реализовано в России, - напомнили в дипведомстве. - Объединение совместно ищет новые источники экономического роста, а также сыграло важную роль в продвижении реформы Международного валютного фонда".

Более того, в прошлом году состоялось успешное тестирование пула условных валютных резервов БРИКС - механизма, который призван способствовать модернизации глобальной архитектуры управления и сети финансовой безопасности стран объединения. "В фокусе внимания "пятерки" - консолидация и диверсификация механизмов многопрофильного взаимодействия, инновационный поиск новых направлений сотрудничества, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - При этом БРИКС остается открыт внешнему миру, последовательно расширяя взаимодействие с заинтересованными странами и интеграционными объединениями".

Председательство нынешнее и предстоящее

Бразилия председательствует в БРИКС в этом году, и Москва уже не раз давала этой работе высокую оценку. "Поддерживаем инициативы бразильского председательства. Среди них: углубление сотрудничества в сфере инноваций, науки, технологий и цифровой экономики, вопросы борьбы с транснациональной оргпреступностью, отмыванием денег, незаконным наркотрафиком и международным терроризмом", - подчеркнули в министерстве.

"Рассчитываем на продолжение работы по российским инициативам - [это] заключение пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности, практический запуск платформы энергетических исследований БРИКС, созданной в 2018 году", - отметили на Смоленской площади.

В следующий раз заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС объединения пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября и будет организовано Россией как следующим председателем объединения.