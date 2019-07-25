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Лавров проводит в Рио-де-Жанейро встречу с главой МИД ЮАР

Глава МИД России прибыл накануне в Бразилию для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проводит в эти минуты встречу с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале встречи главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки на фоне флагов двух стран. В своем приветствии Лавров поблагодарил свою визави за возможность провести отдельную встречу. "Планирую обсудить с вами двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на международных площадках, включая БРИКС, ООН и другие", - указал он.

В свою очередь Пандор выразила уверенность в важности более тесного взаимодействия Москвы и Претории на мировой арене.

Лавров прибыл накануне в Рио-де-Жанейро для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияЮАРИндияРоссияКитай
Лавров примет участие в министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро
На встрече по традиции выступят все представители "пятерки". Стороны также рассмотрят ход подготовки саммита организации
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