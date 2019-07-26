МИД России изучит решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия изучит решение Палестины о прекращении выполнения всех соглашений, которые были подписаны с Израилем. Об этом заявил журналистам в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надо разобраться. Я слышал эту новость, еще предстоит осмыслить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг, как информировало агентство WAFA, президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". Кроме того, Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке - так называемую сделку века.