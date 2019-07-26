Матвиенко: расслабляться после возвращения в ПАСЕ нельзя, давление извне остается

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, закрывая весеннюю сессию, отметила продуктивную работу сенаторов на международном направлении. Вместе с тем она призвала не расслабляться после возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как внешнее давление на РФ продолжается.

"Последовательная, принципиальная позиция Федерального собрания позволила разрешить кризисную ситуацию в Совете Европы. Российская парламентская делегация вернулась в Страсбург, в ПАСЕ без каких-либо ограничений и уступок. И мы настроены на конструктивную работу. Это хорошая новость, но расслабляться ни в коем случае нельзя, внешнее давление на нашу страну продолжается", - сказала Матвиенко.

По ее словам, международная парламентская деятельность сенаторов была, "как всегда, весьма продуктивной". Среди достижений она отметила решение Межпарламентского союза о проведении 21 мая 2022 года в России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. "На недавней моей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттериш назвал предстоящую конференцию одним из приоритетных проектов ООН", - отметила Матвиенко.

Она также подчеркнула, что благодаря предпринятым сенаторами усилиям Межпарламентский союз поддержал принципиальную позицию России о недопустимости санкций в отношении парламентариев.

Спикер Совфеда также рассказала, что традиционно активная деятельность велась в рамках двусторонних международных контактов. В частности, по ее словам, в ходе сессии сенаторы приняли почти 60 иностранных делегаций. В свою очередь, члены палаты совершили ответные визиты, активно представляли Совет Федерации на международных парламентских площадках. Шесть раз на пленарных заседаниях СФ выступали главы зарубежных парламентов.

Кроме того, как отметила Матвиенко, знаковым событием стало возобновление работы Совета губернаторов России и Японии, в рамках которого состоялась "продуктивная встреча в Совете Федерации с главами российских и японских регионов". "Уверена, это хорошая основа для углубления нашего дальнейшего двустороннего сотрудничества", - сказала она.