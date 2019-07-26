Зампостпреда РФ в ООН считает, что президентские выборы объединят Афганистан

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Предстоящие 28 сентября президентские выборы в Афганистане должны стать мощным консолидирующим фактором для страны. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

"Афганистан стоит на пороге президентских выборов, намеченных на сентябрь, - отметил он. - Мы исходим из того, что выборы должны стать мощным консолидирующим фактором для афганского общества. Критерий объединения должен быть определяющим в усилиях по достижению национального примирения".

Сафронков также приветствовал инициативы, продолжающие начатый в Москве диалог по Афганистану. "Отрадно, что запущенный в Москве 5-6 февраля межафганский диалог, впервые собравший за одним столом женщин, ведущих политиков и талибов получил свое развитие в Дохе 7-8 июля, - указал дипломат. - Оба раунда подтвердили искренний настрой всех афганцев на достижение мира".

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.