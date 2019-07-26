Володин: большинство принятых Госдумой за весеннюю сессию законов - социально значимые

ПЕНЗА, 26 июля. /ТАСС/. Большая часть законов, принятых Госдумой за весеннюю сессию, являются социально значимыми. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Пензу.

"Из 325 законов, принятых за весеннюю сессию, 280 - это законы социально значимые, решающие проблемы человека, защищающие его права. <…> Мы в эту сессию приняли меньше законов. Но мы для себя определили новый приоритет - не количество, а качество законов", - отметил Володин.

По его словам, во время осенней сессии Госдума продолжит работу над 244 законопроектами, которые прошли первое чтение.

"Нам крайне важно выходить на принятие законов прямого действия. Это значит, что каждая норма закона должна быть реализована без отсылок к подзаконным актам, принятым профильными министерствами и ведомствами", - добавил Володин.