Россия готова сотрудничать с Западом над обновлением контрольных списков КЗХО

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне заявило о готовности Москвы работать над обновлением контрольных списков Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Соответствующее сообщение в пятницу российское диппредставительство разместило на своем сайте.

"Призываем западные страны, а также Великобританию пересмотреть свои подходы с тем, чтобы найти решение представляющей взаимный интерес проблемы", - подчеркивается в коммюнике.

"После того, как Россию безосновательно обвинили в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери и Эймсбери, мы представили техническому секретариату Организации о запрещении химического оружия (ОЗХО) перечень наших предложений в отношении контрольных списков КЗХО, чтобы актуализировать их и сделать более эффективными. Российская инициатива демонстрирует более комплексный и сбалансированный подход в сравнении с предложенной идеей западных стран (США, Канада и Нидерланды), она заключается в добавлении в контрольные списки всех семейств химикатов, относящихся к так называемым Новичкам", - указали в посольстве РФ, отметив, что российское предложение "о совместном рассмотрении двух взаимодополняющих инициатив (включая западную - прим. ТАСС) было отклонено".

"Более того, все наши попытки начать консультации с США, Канадой и Нидерландами при посредничестве ОЗХО также потерпели неудачу. В июне мы изменили свое предложение, исключив из него пятое семейство химических веществ... К сожалению, этот вариант также был отклонен", - добавили в российском диппредставительстве.