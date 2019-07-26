В СПЧ заявили, что комментарий посольства Германии о выборах в России нарушает устав ООН

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов заявил, что комментарий, сделанный в пятницу посольством Германии в России по поводу предстоящих выборов в РФ, является нарушением устава ООН и Всеобщей декларации прав человека.

По его словам, заявление посольства "является нарушением устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, которая призывает равно относиться ко всем человеческим семьям, подразумевая в этом народы, и соблюдение их права на суверенитет".

"Здесь Германия почему-то забывает свои международные обязательства и общепризнанные международные стандарты по организации внутринациональных процедур", - отметил член СПЧ.

"Даже улыбку вызывают комментарии посольства Германии относительно российских выборов. В свете тех последних заявлений Евросоюза, к которым присоединилась Германия, и наших заокеанских партнеров по поводу вмешательства в выборы", - сказал ТАСС в пятницу Борисов.

Посольство Германии в РФ в пятницу выразило озабоченность в связи с недопуском оппозиционных кандидатов до предстоящих региональных выборов в России и их задержаниями. Данное заявление было опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).