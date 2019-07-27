Российские дипломаты во второй раз посетили моряков с задержанного в КНДР судна

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в КНДР провели в пятницу вторую встречу с экипажем задержанного северокорейскими пограничниками рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8". Об этом сообщается в субботу на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

"26 июля сотрудники консульского отдела и медпункта посольства в очередной раз встретились с экипажем российского рыболовного траулера "Сянхайлинь-8", который 17 июля был задержан пограничниками КНДР", - говорится в сообщении. "Проведен медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в посольстве РФ, отметив "факт оптимистичного настроя россиян".

Как сообщили дипломаты, северокорейская сторона "поставила на судно 10 тонн воды", также с капитаном был согласован список продуктов питания. "Посольство продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину", - говорится в заявлении.

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано КНДР в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту находятся 17 членов экипажа, в том числе 15 россиян (среди которых три жителя Сахалина) и два гражданина Республики Корея. По словам представителей северокорейского МИД, судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".

В компании-судовладельце утверждают, что причиной задержания стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала. Сейчас судно находится в порту города северокорейского города Вонсан.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8", построенное в 2015 году, работает под российским флагом. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.