Врио главы Оренбуржья подал документы для участия в выборах губернатора региона

ТАСС, 27 июля. Врио главы Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора от "Единой России", подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации, сообщил в субботу ТАСС председатель регионального избиркома Александр Нальвадов.

"Сегодня подал документы Паслер Денис Владимирович - временно исполняющий обязанности губернатора области. Документы представлены в соответствие с требованиями закона. Паслер собрал 254 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований", - сказал он. Глава избиркома уточнил, что Паслер предоставил также первый финансовый отчет и письменное уведомление об отсутствии счетов в иностранных банках.

Документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы в областной избирком уже сдали финансовый директор компании "Статус А" Сергей Яцына от партии "Справедливая Россия", пенсионер Анатолий Кобзев от "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС), а также технический директор коммерческой компании Константин Горячев от "Демократической партии России".

Нальвадов также сообщил, что с Паслер назвал три кандидатуры на пост сенатора Совета Федерации от региона. Ими стали действующий член Совфеда Елена Афанасьева, директор Бугурусланского драмтеатра Ирина Ледяева и пенсионер, бывший начальника Орского почтамта Валерий Надин. "В тройку вошли Елена Владимировна Афанасьева, действующий сенатор Совета Федерации, пенсионер Надин Валерий Николаевич и директор Бугурусланского драмтеатра Ледяева Ирина Леонидовна", - сказал он.

Афанасьева входит в комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок окончания ее полномочий - сентябрь 2019 года.

Ранее о намерении участвовать в выборах избирком уведомили отставник ФСБ с судимостью Сергей Столпак ("Парнас"), гендиректор Ишимбайского машзавода Петр Капишников ("Защитники Отечества"), кандидат от КПРФ Максим Амелин и Ринат Хамиев от партии "Яблоко". На данный момент документы для регистрации в качестве кандидатов ими еще не поданы. Прием документов завершится 29 июля.

Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области в марте 2019 года после отставки прежнего губернатора Юрия Берга.

Выборы губернатора Оренбуржья состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.