Лавров: Россия и Суринам готовят договоры в сфере военно-технического сотрудничества

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Суринам готовят соглашения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) и укрепляют правовую базу двусторонних отношений. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле.

"Поговорили об укреплении договорно-правовой базы, у нас активно ведется работа над договором об экстрадиции, договором об оказании правовой помощи, - отметил Лавров. - Разрабатываются документы в сфере военно-технического сотрудничества".

Он также подчеркнул, что Россия расширяет содействие Суринаму в области здравоохранения. "Безвозмездно поставили партнерам комплексы перинатального медицинского оборудования и аппарат искусственной вентиляции легких", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Визит делегаций

Страны подготовят визит в Россию делегации деловых кругов и ведомств республики, сообщил Лавров.

По словам Лаврова, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях. "В частности, на встрече у вице-президента [Суринама Майкла Ашвина Адина], в которой также принимали участие министры торговли и туризма, образования, юстиции, природных ресурсов и обороны, были озвучены конкретные предложения о том, как нам продвигаться по соответствующим направлениям взаимодействия. Эти предложения мы взяли в проработку, передадим их в Москве соответствующим ведомствам и подготовим, как я надеюсь, плодотворный, результативный визит делегации деловых кругов Суринама, представителей соответствующих ведомств в РФ для контактов со своими коллегами под эгидой Торгово-промышленной палаты России", - рассказал глава МИД РФ.

Как отметил министр, стороны также констатировали хорошие возможности для укрепления сотрудничества в сфере образования. "Договорились увеличить количество стипендий, которые предоставляются суринамцам для обучения в российских вузах", - указал он.

Страны - члены Карибского сообщества (КАРИКОМ) заинтересованы в восстановлении практики встреч с Россией на уровне глав внешнеполитических ведомств, заявил Лавров. "Мы обсудили региональные сюжеты. У нас есть обоюдная заинтересованность наращивать сотрудничество, включая политический диалог, между членами Карибского сообщества и Российской Федерацией. Наши коллеги вместе с другими членами КАРИКОМ заинтересованы восстановить практику встреч на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

В настоящее время в состав сообщества входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Министр также добавил, что в ходе встречи обе стороны подтвердили поддержку расширению связей с Сообществом латиноамериканских и карибских стран (СЕЛАК), в которую входят 33 из 35 государств Америки, кроме США и Канады. "У нас единые позиции по большинству региональных проблем", - указал Лавров.