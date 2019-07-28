Предварительные консультации по иранской ядерной сделке начались в Вене

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Подготовительные встречи участников заседания Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке начались в Вене. Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

"Встречи в формате Совместной комиссии по СВПД начались в венском Palais Coburg. Российскую делегацию возглавляет замминистра [иностранных дел] Сергей Рябков", - отмечается в сообщении.

В воскресенье в Вене пройдет заседание этой комиссии по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров. В прошлый раз российская делегация перед общей встречей провела консультации с представителями европейской внешнеполитической службы, Китая и Ирана.

Согласно программе встреч, за предварительными двусторонними и многосторонними консультациями следует координационная встреча участников сделки без Ирана (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), после чего начинается заседание уже самой комиссии. Сегодня оно запланировано на 12:00 (13:00 мск). Как ожидается, переговоры завершатся во второй половине дня.