Рябков: шансы на встречу Лаврова и Помпео на мероприятиях АСЕАН в Таиланде невелики

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Вероятность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майкла Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке невелика. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

"Шансов немного, поскольку графики глав внешнеполитических ведомств не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало", - сказал он.

Ожидается, что Лавров в ходе визита в Бангкок 30-31 июля проведет переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и другими главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН.

