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Рябков: шансы на встречу Лаврова и Помпео на мероприятиях АСЕАН в Таиланде невелики

Это обусловлено тем, что графики глав внешнеполитических ведомств "не состыкованы", отметил заместитель министра иностранных дел России

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Вероятность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майкла Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке невелика. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

"Шансов немного, поскольку графики глав внешнеполитических ведомств не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало", - сказал он.

Ожидается, что Лавров в ходе визита в Бангкок 30-31 июля проведет переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и другими главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН.
 

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Лавров, Сергей ВикторовичТаиландРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)
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