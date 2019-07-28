Представитель от КПРФ подал документы для участия в выборах губернатора Оренбуржья

ТАСС, 28 июля. Представитель от "Коммунистической партии Российской Федерации" (КПРФ) Максим Амелин подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Оренбургской области, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой комиссии.

"Выдвиженец от Оренбургского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Максим Амелин 28 июля представил документы для регистрации кандидата на должность губернатора Оренбургской области. Кандидат представил в избирательную комиссию 246 подписей депутатов представительных органов", - говорится в сообщении.

В областном избиркоме также уточнили, что Амелин предоставил первый финансовый отчет и письменное уведомление об отсутствии счетов в иностранных банках. Кроме того, Амелин назвал три кандидатуры на пост сенатора Совета Федерации. В тройку вошли Леонид Кайшев, основное место работы которого ООО "Бузулукская Нефтесервисная Компания", Владислав Рябов, являющийся вторым секретарем Оренбургского областного отделения КПРФ на общественных началах, и Владимир Фролов, работающий в Заксобрании области депутатом.

Документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы в областной избирком ранее сдали врио губернатора региона Денис Паслер от партии "Единая Россия", который был назначен руководителем региона в марте 2019 года после отставки прежнего главы Юрия Берга, финансовый директор компании "Статус А" Сергей Яцына от партии "Справедливая Россия", пенсионер Анатолий Кобзев от "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС), а также технический директор коммерческой компании Константин Горячев от "Демократической партии России".

Ранее о намерении участвовать в выборах избирком уведомили отставник ФСБ с судимостью Сергей Столпак ("Парнас"), гендиректор Ишимбайского машзавода Петр Капишников ("Защитники Отечества"), кандидат от партии "Яблоко" Ринат Хамиев. На данный момент документы для регистрации в качестве кандидатов ими еще не поданы. Прием документов завершится 29 июля.

Выборы губернатора Оренбуржья состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.