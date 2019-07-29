В ЦИК поступила одна жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что в комиссию поступила одна жалоба от незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Серебрянской на решение об отказе в регистрации на предстоящие выборы.

"У нас одна жалоба в настоящий момент по городу Москве - от Юлии Серебрянской. Сегодня последний день, будем до конца дня отслеживать ситуацию по первой группе кандидатов, которым отказали [в регистрации] в четверг", - сказала Гришина ТАСС в понедельник.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что незарегистрированные кандидаты имеют право обжаловать решение Мосгоризбиркома по вопросу их регистрации на выборы в Центризбиркоме. Кроме того, кандидаты также могут подавать обращения в суд. Памфилова напомнила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов.

В свою очередь Гришина подчеркнула, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в Центризбиркоме в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком в ходе заседаний 25 и 26 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой и Любови Соболь. Впоследствии некоторые кандидаты заявили о желании обжаловать решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.