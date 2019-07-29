Второй за год министр экологии и природопользования уволился в Башкирии

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин, назначенный 12 ноября, уволился по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы региона в понедельник.

"Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о прекращении исполнения Мирхайдаром Фатхуллиным обязанностей министра природопользования и экологии Республики Башкортостан и увольнении его по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года Фатхуллин подвергся критике Хабирова за отсутствие результатов в регулировании добычи полезных ископаемых в регионе. На совещании в правительстве республики врио главы Башкирии поручил остановить выдачу лицензий и повторно доложить о принятых мерах в феврале.

Прежний руководитель ведомства Илдар Хадыев уволился в ноябре 2018 года после проверки министерства Контрольно-счетной палатой (КСП), которая выявила многочисленные нарушения. В частности, согласно данным отчета, при добыче полезных ископаемых не учитывались интересы республики и муниципалитетов, на территории которых ведется разработка недр, зафиксированы случаи незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. При этом Минэкологии республики, как отмечали в КСП, фактически самоустранилось от контроля за выполнением условий лицензионных соглашений.