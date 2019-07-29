Представитель "Яблока" снял свою кандидатуру с выборов главы Оренбургской области

ТАСС, 29 июля. Представитель от партии "Яблоко" Ринат Хамиев снял свою кандидатуру с выборов губернатора Оренбургской области, сообщается на сайте регионального избиркома.

"Сегодня, 29 июля 2019 года, Ринат Хамиев, выдвиженец от оренбургского регионального отделения политической партии "Яблоко", снял свою кандидатуру с выборов губернатора Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Ранее Хамиев уведомил избирком о намерении участвовать в выборах, однако подписи муниципальных депутатов в комиссию не предоставил.

Как сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Александр Нальвадов, уведомлявший комиссию о намерении участвовать в выборах Сергей Столпак ("Парнас") не предоставил документов для регистрации, а Петр Капишников ("Защитники Отечества") предоставил неполный пакет документов. "У нас пять кандидатов, которые сдали полный пакте документов для регистрации, завтра мы планируем рассмотреть трех кандидатов", - сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Документы для регистрации в качестве кандидатов в областной избирком сдали врио губернатора региона Денис Паслер от партии "Единая Россия", который был назначен руководителем региона в марте 2019 года после отставки прежнего главы Юрия Берга, финансовый директор компании "Статус А" Сергей Яцына от партии "Справедливая Россия", пенсионер Анатолий Кобзев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), а также технический директор коммерческой компании Константин Горячев от Демократической партии России и представитель от КПРФ Максим Амелин.