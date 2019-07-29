Посольство РФ призвало МИД Эстонии после критики в адрес Москвы думать о правах неграждан

ТАЛЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таллине обратило внимание МИД Эстонии на рекомендации международных организаций, касающиеся прав неграждан в этой республике. Об этом диппредставительство заявило в понедельник с связи с критикой главы МИД Урмаса Рейнсалу в связи с задержаниями участников несогласованной акции, состоявшейся в центре Москвы 27 июля.

"Ценим интерес главы внешнеполитического ведомства Эстонии к внутриполитическим событиям в нашей стране, в т.ч. связанным с предстоящими выборами в Московскую городскую думу", - отмечается в заявлении посольства.

"При этом надеемся, что в Эстонии будут также внимательно реагировать на многочисленные рекомендации международных организаций, касающиеся избирательных прав 75 тыс. т.н. неграждан, в частности, к призыву БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ в докладе по итогам выборов в Рийгикогу (парламент) в марте с.г. предоставить полное право голоса лицам с неопределенным гражданством", - подчеркивается в документе.

Ранее Рейнсалу назвал задержания участников несогласованной акции в центре Москвы 27 июля "непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов", которое, по его мнению, "подрывает основу свободы, которая прописана в конституции".

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек. Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.