Лавров обсудил со спецпредставителем генсека ООН по Ираку ситуацию в республике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт на встрече в понедельник рассмотрели положение дел в республике и российскую концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено ситуации в Ираке и перспективам ее развития в контексте эскалации напряженности в регионе. Обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму, - отметили в министерстве. - Подтверждена поддержка усилиям иракского руководства по восстановлению контроля над всеми ранее захваченными ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) территориями, обеспечению единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака".

Кроме того, стороны высказали озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в регионе Персидского залива на процесс достижения межиракского согласия. При этом Лавров подчеркнул актуальность разработанной РФ концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе.

В понедельник также прошла встреча замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и Хеннис-Плассхарт.