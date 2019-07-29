Лавров обсудит в Бангкоке расширение связей с Таиландом и сотрудничество с АСЕАН

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник начинает двухдневный визит в Таиланд. В Бангкоке он встретится с премьер-министром королевства Праютом Чан-Очей, главой МИД Доном Праматвинаем и примет участие в министерском совещании Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Как указали в российском дипведомстве в преддверии визита, стороны рассмотрят перспективы развития сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей на высшем уровне, а также сверят позиции по международным и региональным вопросам. В фокусе внимания также будет задача углубления экономического и инвестиционного сотрудничества в целях вывода двустороннего товарооборота на уровень в $10 млрд. В частности, Москва видит широкие перспективы в наращивании кооперации в области сельского хозяйства. Так, в 2018 году торговля аграрной продукцией между Россией и Таиландом выросла на 39%.

В русле укрепления взаимного доверия Москва и Бангкок развивают военное сотрудничество. "На постоянной основе осуществляется делегационный обмен. Корабли ВМФ России регулярно совершают заходы в порты Таиланда, ответный визит во Владивосток таиландские моряки нанесли в апреле этого года", - напомнили на Смоленской площади.

Таиланд является популярным местом отдыха россиян: в 2018 году страну посетили 1,5 млн туристов. В целях расширения возможностей по обеспечению прав и интересов россиян ведется работа по скорейшему началу деятельности генерального консульства России на острове Пхукет.

В русле стратегического партнерства

Министерское совещание АСЕАН проходит ежегодно и является традиционным мероприятием в графике главы МИД РФ. Примечательно, что нынешнее совещание министров иностранных дел Россия - АСЕАН станет первой встречей в таком формате после того, как на саммите в Сингапуре в ноябре прошлого года отношения между РФ и "десяткой" получили статус стратегического партнерства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече стороны согласуют шаги по дальнейшему расширению взаимодействия по линии Россия - АСЕАН в политической, торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах. "В числе общих приоритетов - углубление координации по ключевым международным и региональным проблемам, активизация совместных усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, включая антитеррор и обеспечение безопасности использования информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнула дипломат.

Особое внимание будет уделено кооперации в высокотехнологичных и инновационных отраслях. Российская сторона рассчитывает привлечь партнеров по АСЕАН к своим наработкам в области цифровой экономики, энергетики и совершенствования инфраструктуры. В контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании большого Евразийского партнерства также предполагается затронуть тему развития связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества.

На полях заседания у Лаврова также запланирован ряд двусторонних контактов. Между тем вероятность встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, о возможности проведения которой заявлялось ранее, невелика. Как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, графики внешнеполитических ведомств до сих пор не состыкованы.