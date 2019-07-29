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Лавров обсудит в Бангкоке расширение связей с Таиландом и сотрудничество с АСЕАН

У главы российского МИД запланирован ряд двусторонних контактов

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник начинает двухдневный визит в Таиланд. В Бангкоке он встретится с премьер-министром королевства Праютом Чан-Очей, главой МИД Доном Праматвинаем и примет участие в министерском совещании Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Как указали в российском дипведомстве в преддверии визита, стороны рассмотрят перспективы развития сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей на высшем уровне, а также сверят позиции по международным и региональным вопросам. В фокусе внимания также будет задача углубления экономического и инвестиционного сотрудничества в целях вывода двустороннего товарооборота на уровень в $10 млрд. В частности, Москва видит широкие перспективы в наращивании кооперации в области сельского хозяйства. Так, в 2018 году торговля аграрной продукцией между Россией и Таиландом выросла на 39%.

В русле укрепления взаимного доверия Москва и Бангкок развивают военное сотрудничество. "На постоянной основе осуществляется делегационный обмен. Корабли ВМФ России регулярно совершают заходы в порты Таиланда, ответный визит во Владивосток таиландские моряки нанесли в апреле этого года", - напомнили на Смоленской площади.

Таиланд является популярным местом отдыха россиян: в 2018 году страну посетили 1,5 млн туристов. В целях расширения возможностей по обеспечению прав и интересов россиян ведется работа по скорейшему началу деятельности генерального консульства России на острове Пхукет.

В русле стратегического партнерства

Министерское совещание АСЕАН проходит ежегодно и является традиционным мероприятием в графике главы МИД РФ. Примечательно, что нынешнее совещание министров иностранных дел Россия - АСЕАН станет первой встречей в таком формате после того, как на саммите в Сингапуре в ноябре прошлого года отношения между РФ и "десяткой" получили статус стратегического партнерства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече стороны согласуют шаги по дальнейшему расширению взаимодействия по линии Россия - АСЕАН в политической, торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах. "В числе общих приоритетов - углубление координации по ключевым международным и региональным проблемам, активизация совместных усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, включая антитеррор и обеспечение безопасности использования информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнула дипломат.

Особое внимание будет уделено кооперации в высокотехнологичных и инновационных отраслях. Российская сторона рассчитывает привлечь партнеров по АСЕАН к своим наработкам в области цифровой экономики, энергетики и совершенствования инфраструктуры. В контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании большого Евразийского партнерства также предполагается затронуть тему развития связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества.

На полях заседания у Лаврова также запланирован ряд двусторонних контактов. Между тем вероятность встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, о возможности проведения которой заявлялось ранее, невелика. Как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, графики внешнеполитических ведомств до сих пор не состыкованы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАТаиландРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)
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