В список кандидатов сенаторов от врио Калмыкии вошли экс-глава республики и экс-игрок КВН

ТАСС, 30 июля. Кандидатуры экс-главы Калмыкии Алексея Орлова, экс-депутата Юрия Сенглеева и бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" и общественного деятеля Сангаджи Тарбаева вошли в список возможных членов Совета Федерации в случае победы на выборах врио главы региона Бату Хасикова. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

"В список вошли Сангаджи Тарбаев, Юрий Сенглеев и Алексей Орлов", - сказал Дикалов.

Орлов руководил регионом на протяжении восьми лет. Тарбаев в настоящее время является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте 2019 года избран членом Общественной палаты Москвы III созыва. Юрий Сенглеев - бывший депутат Калмыкии, сейчас, по данным пресс-службы главы республики, занимает пост директора по нормотворчеству и регуляторным рискам компании "Методика".

Действующим сенатором от исполнительной власти региона является Юрий Бирюков, срок его полномочий истекает в сентябре этого года.

Нового главу республики Калмыкия выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов могут только партии.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков.