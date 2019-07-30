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Лавров заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества с Таиландом

Как сообщил глава МИД России, стороны также приветствовали активное взаимодействие в сфере безопасности между аппаратами Советов безопасности и по линии правоохранительных органов

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Существуют хорошие перспективы сотрудничества России и Таиланда в военной и военно-технической сферах. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

"Отметили хорошие перспективы для укрепления связей в военной и военно-технической сферах, - сказал он. - Приветствовали активное взаимодействие в сфере безопасности между аппаратами Советов безопасности наших стран, по линии правоохранительных органов в таких актуальных сферах, как борьба с терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью".

Как указал Лавров, стороны договорились провести инвентаризацию многочисленных двусторонних проектов соглашений для ускорения их подписания.

Министр также коснулся повестки сотрудничества по линии Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), обратив внимание на попытки некоторых стран "размыть" архитектуру сотрудничества и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы такие попытки не принимаем, - указал он. - Завтра состоится очередная министерская встреча между Россией и "десяткой", на которой будут приняты новые решения, направленные на углубление нашего стратегического партнерства, и мы признательны Таиланду за его вклад в достижение этих договоренностей".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаиландРоссия
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