В Сочи начали прием документов на участие в конкурсе на пост мэра

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи начался во вторник и продлится до 29 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Городского собрания Сочи (ГСС).

Срок полномочий действующего мэра города Анатолия Пахомова истекает 8 сентября этого года. В этот раз выборы главы пройдут по новой системе, мэра изберут депутаты городского собрания путем тайного голосования, оно состоится 10 сентября.

"30 июля начался прием документов кандидатов на должность главы города Сочи, он продлится до 29 августа. График уже составлен, часы и дни работы определены, комиссия принимает документы", - сказали в горсобрании.

В понедельник в Сочи прошло первое заседание конкурсной комиссии. Ее председателем избрали директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галину Москалеву.

Подать документы на участие в выборах может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы. Сам конкурс пройдет в два этапа: прием документов и проверка достоверности этих данных, далее - собеседование, где каждому участнику будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, планы, прогнозы по руководству городом. Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

Анатолий Пахомов стал главой города Сочи в апреле 2009 года, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Ранее Пахомов сообщал, что пока не определился, будет ли претендовать на пост мэра города в третий раз.