Собянин назвал незаконную акцию оппозиции в Москве преднамеренной провокацией

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.

"Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок о проведение мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля", - сказал он во вторник в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Вынужденное применение силы

Собянин заявил, что участники несанкционированных акций вынудили полицию применить силу.

"Граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной [площади], и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал, они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно", - сказал он.

По словам градоначальника, несколько десятков человек обратились к врачам.

"В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник [29 июля] в больницах было двое. Сегодня они выписаны. Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько росгвардейцев и полицейских, все они на совести организаторов беспорядков. Не все пришедшие ожидали такого развития событий", - отметил Собянин.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.